PSG, Real Madrid : Mbappé a touché de près le rêve absolu de Haaland

Possibles futurs coéquipiers au Real Madrid à l’avenir, Kylian Mbappé et Erling Haaland ne semblent pas faire cas des rumeurs du mercato. Au contraire, les attaquants respectifs du PSG du du Borussia Dortmund semblent se nourrir de celles-ci pour se donner encore plus d’énergie vers leurs objectifs très élevés. Le buteur norvégien les a exposés.

« J'ai fait quelques pas au cours des dernières années et je pense qu'ils ont été de bons pour moi pour sortir de ma zone de confort et me développer encore plus, a-t-il indiqué dans The Telegraph. Les gens peuvent parfois être trop à l'aise de rester dans leur « zone », donc je pense qu'il est important de sortir de ça (...) Ma carrière va déjà très vite mais aussi à une vitesse que j'aime. C'est vrai que je suis jeune mais je me fixe des objectifs tout le temps et je ferai tout pour les atteindre. »

« J’ai toujours regardé la Ligue des champions »

À 20 ans, Haaland caresse le même rêve absolu que son aîné de deux ans au PSG : remporter au moins une fois la Ligue des champions. « C’est mon plus grand rêve, a-t-il concédé à la publication britannique. J’espère pouvoir un jour la gagner, ce serait tout simplement impressionnant. J’ai toujours regardé la Ligue des champions même quand j’était petit. Il y avait des équipes incroyables, avec des légendes. C’est normal que ce soit devenu un rêve pour moi, c’est là où il y a les meilleurs. » Mbappé ne dira pas autre chose, lui qui a échoué en finale de la C1 en 2020 face au Bayern Munich (0-1).