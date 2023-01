PSG, Real Madrid : Mbappé met une pile à Benzema et Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Pour la huitième année, le journal L'Equipe a dévoilé son classement des 30 personnalités qui font le foot français. En tête du classement, on retrouve une nouvelle fois Kylian Mbappé.

Podcast Men's Up Life

Deschamps et Benzema complètent le podium

L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France devance son sélectionneur, Didier Deschamps, et son désormais ex-coéquipier chez les Bleus, Karim Benzema. Lionel Messi et Zinédine Zidane sont eux au pied du podium. À noter que du côté de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria se classe 13e tandis qu'Igor Tudor se situe à la 20e place.

🗞️ La une du journal L'Équipe du mercredi 18 janvier 2023 pic.twitter.com/mjrAk6fBZf — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 17, 2023

Pour résumer Pour la huitième année, le journal L'Equipe a dévoilé son classement des 30 personnalités qui font le foot français. En tête du classement, on retrouve une nouvelle fois l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé.

Fabien Chorlet

Rédacteur