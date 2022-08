PSG, Real MadridÂ : MbappÃ© s'incline devant Benzema pour le Ballon d'Or et Ã©voque la bataille Ã©pique CR7 - Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Sa définition du « ballondorisable »

« Un Ballon d'Or doit être le prototype du joueur parfait. Celui auquel un maximum de gamins veulent s'identifier parce qu'il est fort partout. Ou presque. Pendant un an, il va représenter les footballeurs dans le monde entier. Cette référence doit donc être irréprochable, sans point faible ».

Son favori pour 2022

« Je dirais Benzema, moi et Mané. Je vois Karim. Il a 34 ans, vient de faire la saison de sa vie, gagne une nouvelle Ligue des champions en étant souvent décisif... À la place de Karim, si je ne gagne pas là, j'arrête pour toujours de penser au Ballon d'Or (Il s'esclaffe.) »

Sur le mano-à-mano CR7 – Messi qui a rythmé sa jeunesse

« Comme pour tous ceux de ma génération, le Ballon d'Or est forcément associé à la bataille entre Leo (Messi) et Cristiano (Ronaldo). En fouillant vraiment loin dans ma mémoire, je me souviens un tout petit peu aussi de Ronaldinho (vainqueur en 2005). Mais, franchement, tout est écrasé par les deux gloutons qui se sont partagé le prix pendant si longtemps. Tous les ans, comme tout le monde, je me demandais lequel des deux allait l'avoir. Quand on y repense, ce mano a mano était assez dingue. Les jours de cérémonie, c'était marrant de les regarder quand ils étaient l'un à côté de l'autre. Et d'essayer de deviner, à leur visage, lequel des deux paraissait le plus en colère ou fâché parce qu'il savait qu'il n'avait pas gagné ».

Sur l'importance d'être nominé

« Ma première nomination en 2017 ? Je recevais mon certificat de grand joueur. C'était officiel. Tu entres dans une première catégorie : ceux qui ont un jour fait partie des trente meilleurs joueurs du monde. Ça commence à devenir sérieux. Tu appartiens à une élite, à une caste. Il y a ceux qui en font partie et les autres. Et moi, j'en faisais partie, à 18 ans. Je considère que ma période 18-21 ans m'a permis de me stabiliser dans le Top 10. Je n'étais pas un joueur suffisamment « impactant ». Depuis deux ans, je pense en revanche que j'ai franchi un palier, j'ai un statut plus affirmé sur un terrain, je me débrouille mieux dans les matches couperets. Bref, je suis un candidat plus crédible, plus sérieux. Avant, j'étais une curiosité, et ma place dans le Top 10 était une récompense. Maintenant, j'ai envie, forcément, de plus. C'est un long processus. Je crois que désormais je fais partie des quatre-cinq noms qui reviennent régulièrement ».

Une prime dans son contrat au PSG en cas de Ballon d'Or ?

« Bien sûr, comme pour tous les joueurs dont le club pense qu'il a une chance d'aller en chercher un. On te rajoute une carotte. Mais, franchement, si un jour je gagnais le Ballon d'Or, ma prime, ça serait la dernière chose à laquelle je penserais ».