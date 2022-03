PSG, Real Madrid - Mercato : al-Khelaïfi sait où Pérez va lui parler Mbappé et Super League mardi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lors du 8e de finale aller de Champions League entre le PSG et le Real Madrid, le repas partagé par Nasser al-Khelaïfi avec Florentino Pérez avait été des plus glaciaux. Les deux hommes, autrefois proches, ont pris leurs distances depuis qu'il apparaît que Kylian Mbappé deviendra merengue en juin et que le club espagnol soutient le projet de Super League. Seulement, il y a un match retour et, donc, un "dîner retour".

Celui-ci aura lieu à Zalacain, l'un des restaurants les plus cotés de la capitale espagnole, situé à Chamartin, dans le quartier où trône le Bernabeu. Comptez entre 200€ et 300€ par convive. Ça permettra de discuter gastronomie plutôt que marché des transferts ou futures compétitions européennes, qui tendraient un peu plus les relations entre les deux puissants dirigeants...

