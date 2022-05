PSG, Real Madrid - Mercato : Ander Herrera croit connaître l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Alors que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, on ne sait toujours si l'attaquant français prolongera avec le club de la capitale ou s'il rejoindre librement le Real Madrid à l'issue de la saison.

"Mbappé il va rester"

Interrogé par un jeune supporter parisien sur l'avenir de Kylian Mbappé, Ander Herrera croit savoir que l'ancien joueur de l'AS Monaco devrait rester au PSG la saison prochaine. "Kylian Mbappé il va rester. Oui j'espère ! Ce n'est pas sûr mais j'espère. Je rêve qu'il reste avec nous et qu'il reste ici à Paris", a répondu le milieu de terrain espagnol dans des images captées par nos confrères de RMC Sport.

🗣💬 "Mbappé il va rester, oui j'espère. Ce n'est pas sûr mais j'espère. Je rêve qu'il reste avec nous et qu'il reste ici à Paris."



🔴🔵 La séquence très mignonne entre Ander Herrera et un jeune supporter qui lui demande si Mbappé va rester au PSG. pic.twitter.com/aq7rcbSqlT — RMC Sport (@RMCsport) May 6, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur