PSG, Real Madrid - Mercato : la confidence choc du clan Pogba sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Paul Pogba n’aurait pas tranché pour son futur. Invité de la chaine espagnole El Chiringuito, le frère du milieu de terrain de Manchester United, Mathias Pogba, qui évolue aujourd’hui à l’ASM Belfort en National 2 (D4), s’est exprimé sur l’avenir de son petit frère.

Alors qu’il arrive en fin de contrat à Manchester United l’été prochain, de nombreuses sources révélaient un intérêt du PSG et du Real Madrid durant ce mercato, et le fait que Paul Pogba aurait refusé de prolonger son contrat avec les Red Devils laisse planer le doute sur son avenir.

« A l’heure actuelle, je ne peux pas trop t’aider. Pour être honnête, il verra le moment venu. Pour l’instant il est bien où il est, cette saison tout se passe bien à Manchester, c’est tout ce que je peux te dire. Il y a eu beaucoup de « Bla - bla », à quoi ça a mené ? Ce sera sa décision mais il ne l’a pas encore prise. Il est très professionnel, il reste concentré sur son travail. » - a lâché son frère. Au vu de ces déclarations Paul Pogba pourrait bien laisser avancer la saison et voir ce que cet effectif de Manchester United, renforcé par un certain Cristiano Ronaldo, est capable de faire et de gagner avant de prendre une décision. Affaire à suivre.