PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs à fond sur un crack bien connu du LOSC

« J’ai déjà baissé mon salaire pour lui donner. Je joue gratuitement. Il veut aussi ma maison ? », a balancé Zlatan Ibrahimovic ironiquement ce week-end à propos de Rafael Leão. En effet, le cas de l’international portugais interroge en Lombardie, en fin de contrat en juin 2024 avec l’AC Milan, l’attaquant n’a toujours pas prolongé.

Toujours en pleine négociation avec les dirigeants du club italien, le Real Madrid, le PSG et Manchester United suivraient de près l'évolution du contrat de Rafael Leão selon les informations d’Ekrem Konur. Évalué à 85 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’ancien du LOSC risque d’animer les prochains mercatos. Affaire à suivre !

Real Madrid, PSG ve Manchester United are the keeping track of Rafael Leão's contract situation.

