Les premiers pas de Kylian Mbappé (23 ans) à la Coupe du monde seront très suivis au Qatar. Révélation du dernier Mondial en Russie, l’attaquant du PSG sera aligné contre l’Australie (20h) et a déjà des ambitions très élevées avec les Bleus. Il faut dire que Mbappé a largement occupé le devant de la scène ces derniers mois après son faux départ au Real Madrid. Au Qatar, ce feuilleton interminable a failli tourner au vinaigre dans le palais de Doha.

Doha a évité un affront avec Mbappé

« Prolonger le contrat de Mbappé n’était pas seulement un impératif sportif, il s’agissait d’une affaire d’État, explique L’Équipe. Le laisser filer libre à l’aube de ses 24 ans aurait été vécu comme un drame par l’émir et la famille princière. À six mois de la Coupe du monde, le message envoyé aurait été désastreux : il aurait été la preuve que ce petit émirat, qui avait refusé de délocaliser des matches du tournoi vers les pays voisins, était incapable de faire face aux défis qui l’attendent. Le Qatar aurait été moqué par les Émirats arabes unis ou l’Arabie saoudite. Inconcevable pour la famille Al-Thani au moment où les relations diplomatiques avec ces pays se détendent. »

🗞️ « Rêver d'un autre monde » : la une du journal L'Équipe du mardi 22 novembre 2022. pic.twitter.com/jaCOYQMKEd — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2022

Pour résumer En prolongeant son contrat au Paris Saint-Germain au printemps dernier, alors qu’un avenir doré au Real Madrid semblait lui tendre les bras, Kylian Mbappé (23 ans) s’est évité une affaire d’État au Qatar. Explications...

