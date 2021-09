PSG, Real Madrid : Messi enfonce CR7 et Neymar, Benzema fait de la résistance

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Lionel Messi et le PSG sont-ils enfin lancés ? Hier, c’est l’impression laissée après le succès prestigieux sur Manchester City en Ligue des champions après une partie plutôt bien maîtrisée (2-0). L’attaquant argentin, plutôt discret, a attendu le dernier quart d’heure pour inscrire son premier but au PSG d’un amour de frappe (76e) et faire ainsi chavirer le Parc des Princes dans la démence. En ouvrant son compteur avec sa nouvelle équipe, « La Pulga » a fait d’une pierre... trois coups.

Tout d’abord, le crack de 34 ans a accentué son avance sur Cristiano Ronaldo au classement des meilleurs buteurs face aux clubs anglais en Ligue des champions avec 27 réalisations, contre 12 à CR7 et 10 à Thomas Müller ex aequo avec son coéquipier du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Papy Benzema fait de la résistance

Ensuite, Messi a aussi accentué son avance sur Neymar au classement des meilleurs buteurs contre Josep Guardiola ! L’Argentin compte 7 réalisations face à son ancien mentor, contre 4 à son coéquipier brésilien du PSG ex aequo avec Maxwel Cornet et Moussa Dembélé.

Pour finir, on ajoutera que seul Karim Benzema résiste à la furia de Messi puisque les deux cracks du Real Madrid et du PSG sont devenus les premiers joueurs de l'histoire à marquer lors de 17 saisons différentes de Ligue des champions.

