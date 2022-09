PSG, Real Madrid : Messi et Neymar prennent une balle perdue portant le sceau de Hazard

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Ce mardi, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont réussi leurs débuts en Ligue des Champions en s'imposant respectivement face à la Juventus Turin (2-1) et contre le Celtic Glasgow (3-0).

"Hazard a marqué plus de buts que Messi et Neymar"

Après cette première soirée européenne, le journaliste espagnol, Tomás Roncero, a chambré Lionel Messi et Neymar, restés muet contre la Vieille Dame. "Eden Hazard a marqué plus de buts que Lionel Messi et Neymar réunis dans cette Ligue des Champions", a-t-il remarqué sur le plateau de l'émission El Chiringuito TV.

Entré en jeu à la place de Karim Benzema à la 30e minute, Eden Hazard a inscrit le troisième but merengue d'un tir du pied droit à bout portant.

Pour résumer Après la première soirée de Ligue des Champions, le journaliste espagnol, Tomás Roncero, a remarqué qu'Eden Hazard a marqué plus de buts que Lionel Messi et Neymar réunis dans la compétition.

