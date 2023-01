PSG, Real Madrid : Messi, Mbappé et Benzema en lice pour le trophée The Best, la liste des nommés dévoilée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce jeudi,la liste des nommés pour les trophées The Best a été dévoilée par la FIFA. Sans surprise, Lionel Messi est en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année, tout comme Kylian Mbappé, Karim Benzema et Erling Haaland y sont aussi. 14 joueurs sont nommés pour ce titre.