PSG, Real Madrid : Modric a collé un gros tacle à Mbappé

Cet été, pour la première fois depuis trois ans, il ne sera pas question d'un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il y a deux ans, les Merengue avaient tenté leur chance dans les derniers jours du marché estival, espérant profiter du fait qu'il ne restait plus qu'un an de contrat à l'attaquant. Et puis, un peu moins d'un an plus tard, il y a eu le fameux épisode de la prolongation du natif de Bondy au PSG, quelques jours avant la finale de la Champions League et alors que la Maison Blanche pensait avoir décroché le gros lot. On sait ce qu'il est advenu...

"Les joueurs qui ne viennent pas ici... perdent quelque chose"

Treize mois après cette volte-face qui avait scandalisé le Real Madrid et ses supporters, des punchlines remontent à la surface via un reportage réalisé par la chaîne du club sur les coulisses de la 14e victoire du club en C1. On y voit notamment Luka Modric, trophée à la main, mettre un bon tacle à Mbappé en déclarant : "Quiconque n'a pas joué ici ne sait pas ce qu'est le Real Madrid. Les joueurs qui ne viennent pas ici... perdent quelque chose en ne jouant pas pour le Real Madrid, c'est sûr". Les deux hommes ne devraient pas avoir l'occasion de disserter sur cette vérité puisqu'à l'été 2024, quand Mbappé sera censé poser ses valises à Madrid, Modric, lui, partira. Mais on n'est plus à un rebondissement près...

