PSG - Real Madrid : Neymar, Madrid, gardien titulaire, Pochettino avait des choses à dire

Il est attendu, à quelques heures, désormais du duel tant attendu en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. On parle, et vous l'aurez compris, de l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, face aux médias en ce milieu de journée au Camp des Loges. Comme à son habitude, Butfootballclub vous permet de ne rien rater de la conférence de presse du technicien argentin. Qui doit être accompagné du capitaine, Marquinhos.

Les deux hommes, pour changer..., ont un peu de retard. C'est Marquinhos qui débute.

"C'est un match très important, décisif même. Rien à voir avec le championnat. On se doit de garder tout ce qu'on a fait auparavant. S'en servir pour la suite. Mbappé ? L'objectif de demain, c'est pas Kylian ou son avenir. On a deux matches et le premier est à la maison. Il faut gagner et marquer des buts, point. Après, on essaie tous de mettre Kylian le plus à l'aise possible. C'est un gamin qui est très fort dans sa tête. Il est en confiance. Même avec sa situation. J'espère qu'il sera décisif demain."

"Messi ? On attend qu'il fasse un bon match, demain. J'espère voir un grand joueur, décisif, qui va aider l'équipe. On va l'aider pour qu'il soit en confiance. Il est de plus en plus à l'aise. Lui-aussi a du faire face à un énorme changement. Mais il est de mieux en mieux, il a de plus en plus confiance."

Voici le tour de Mauricio Pochettino.

Le groupe

"Au sujet d'Idriss Gueye, il n'est pas en état de débuter le match. Ce sera la même chose pour Diallo."

Paris favori ?

"Je ne pense pas qu'il y ait plus de pression sur une équipe que sur une autre. J'ai une totale confiance en mes joueurs."

Messi

"Leo est en bonne condition. Il a envie comme tous ses partenaires de réaliser une grande prestation. Bien sûr que c'est un match décisif, pour lui comme pour les autres. Chacun a ses propres motivations pour faire quelque chose de grande face à Madrid."

Un groupe qui progresse

"Marquer des buts en fin de match ? Ce sont les joueurs qui ont tout le mérite. Il faut parler des joueurs et de leur mentalité. L'équipe est quasiment au complet. Ils y croient tous très fort, c'est une équipe formidable. Nous avons perdu peu de match. Il y a beaucoup de choses très positives. Il y a des attentes parfois démesurées. Nous nous améliorons jour après jour. Demain nous serons présents."

Le Real Madrid

"Il faut respecter le Real Madrid, c'est une très grande équipe. Si on regarde en arrière, le Real a gagné la LDC en ne jouant pas très bien mais ils avaient cette force mentale pour gagner."