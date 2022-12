PSG, Real Madrid : Neymar, Marquinhos et Vinicius nommés pour un titre au Brésil

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Il va falloir trancher. Après une trêve marquée par la Coupe du monde au Qatar, les championnats reprennent et vont reprendre peu à peu en cette fin d'année 2022. Au Brésil, le média Sambafoot a dévoilé sa liste des 20 nommés pour le prix intitulé « Samba Gold », une distinction qui récompense chaque année le meilleur joueur brésilien qui évolue à l'étranger.

Neymar, Vinicius et Lucas Paqueta sont retenus

« Le public et le groupe d’invités spéciaux de l’équipe de Sambafoot, créateur et organisateur du prix, pourront voter pour leurs joueurs préférés (un seul dans chaque catégorie) entre le 3 et le 31 janvier - les deux groupes de vote auront le même poids. Les noms ont été définis avec le collège électoral, une nouveauté introduite cette année, composé d’un groupe d’experts du football, qui ont été chargés de désigner les joueurs dans les trois catégories », a écrit le média organisateur de cette distinction. Parmi les 20 retenus se trouvent Neymar, Marquinhos, Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha, Lucas Paqueta ou encore Thiago Silva. À voir si le numéro 10 du PSG remportera à nouveau ce prix, lui qui avait été élu en 2021 et en 2020.