PSG, Real Madrid : Paris a craqué, les Merengue se sont promenés

Le PSG a cru avoir fait le plus dur en début de seconde période quand Kylian Mbappé a ouvert le score (50e) suite à un centre de Messi. Après avoir pris des vagues d'attaques en première période, ç'aurait été un petit hold up. Mais City n'a pas baissé les bras et a fini par renverser le score, grâce à Sterling (63e) et Jesus (76e). Malgré tout, la victoire de Leipzig à Bruges lui permet de valider son billet pour les 8es de finale, même s'il ne pourra pas terminer 1er.

Même conclusion pour le Real Madrid, qui a pris sa revanche sur le Sheriff Tiraspol, qui l'avait surpris au Bernabeu (2-1). Ce soir, les Merengue se sont imposés 3-0 grâce à des réalisations d'Alaba (30e), Kroos (45e) et Benzema (55e). Ils disputeront la première place de leur groupe à l'Inter Milan lors de la dernière journée.

Groupe A :

Manchester City 2-1 PSG

Club Bruges 0-5 RB Leipzig

Groupe B :

Liverpool 2-0 FC Porto

Atlético Madrid 0-1 AC Milan

Groupe C :

Besiktas 1-2 Ajax Amsterdam

Sporting Portugal 3-0 Borussia Dortmund

Groupe D :

Inter Milan 2-0 Chakhtior Donetsk

Sheriff Tiraspol 0-3 Real Madrid