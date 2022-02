PSG, Real Madrid : Paris, Neymar, Rodrygo se confie sur le choc à venir

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

La double confrontation est attendue. Déjà. En Ligue des Champions, mais au stade des 8es de finale, ce qui laissera un des deux clubs loin de ses ambitions initiales. On parle ici du choc programmé entre le PSG et le Real Madrid. Dont la manche aller aura lieu dans un peu plus de quinze jours au Parc des Princes.

Pour le compte de TNT Sports Brasil, Rodrygo, le milieu offensif brésilien de l'effectif madrilène, a donné son sentiment sur ce match tant attendu. Instructif.

"Dommage que cet affrontement se produise si tôt. Au PSG, ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, nous savons que ce sera difficile, mais c’est le travail collectif qui nous donnera l’occasion de passer. Jouer contre Neymar ? Oui, ce sera spécial. Ça va être un jour spécial de jouer contre lui. Mais j’espère que le Real Madrid va gagner."