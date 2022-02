PSG - Real Madrid - Pierre Ménès a vu un autre maestro que Mbappé à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Grâce à Kylian Mbappé, le PSG partira avec un court mais précieux avantage sur le Real Madrid le 9 mars en 8e de finale retour de la Ligue des champions au Bernabeu (1-0). Le champion du monde 2018 a réussi à débloquer le match d’hier dans le temps additionnel et est encensé par Pierre Ménès pour l’ensemble de son œuvre.

« Il était déjà très, très observé, il le sera encore plus dans trois semaines au Bernabeu. Mais il faut se rendre compte de ce que ce joueur réalise, a-t-il analysé sur son blog. Il était attendu, il avait une pression monumentale sur les épaules… Il aurait raté son match, on aurait entendu qu’il avait déjà signé à Madrid, qu’il avait trahi… Je n’ose même pas imaginer ce qu’il aurait pris s’il n’avait pas été bon. Mais il a apporté la meilleure des réponses avec ce but. On m’a parfois reproché de trop dire qu’il était exceptionnel et de lui faire de la lèche. Mais s’il y en a un qui le mérite, c’est bien lui… »

Par ailleurs, le chroniqueur a encensé un certain Marco Verratti, qui a étouffé l’entrejeu du Real Madrid. Après l’avoir qualifié de « maestro », Ménès lui a attribué la note de 8 : « Que ferait le PSG sans lui au milieu de terrain ? L'Italien a réalisé un match plein en prenant le dessus sur Luka Modric et Toni Kroos. »





Un grand PSG et un très grand Mbappé ont fait plier le Real lors de ce match aller. Rien n'est encore joué mais Paris a envoyé un signal fort... Mon analyse ⬇️⬇️⬇️https://t.co/mYPuuyOu37 — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 15, 2022