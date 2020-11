PSG, Real Madrid : Pierre Ménès rabaisse le caquet de Tuchel avec Ramos

Au PSG, Thomas Tuchel s’est lancé dans une petite guéguerre avec Leonardo. Celle-ci dure depuis de longs mois et se poursuit durablement sur le terrain de ses choix sportifs. Le dernier en date est matérialisé par Danilo Pereira (29 ans).

Le milieu défensif portugais, recruté par Leonardo en fin de mercato, enchaîne les matches en défense centrale à la place de Marquinhos... qui prend désormais place dans l’entrejeu. Peu de monde comprend ce choix personnel de Tuchel, qui semble fonctionner mais qui continue d’interpeller Pierre Ménès.

« Ramos il est pas l’âme du Real ? Et il joue où ? »

Le consultant de Canal+ a un exemple tout trouvé pour contrecarrer la stratégie obstinée du technicien allemand du PSG avec son capitaine brésilien : Sergio Ramos. « Tuchel persiste et signe en alignant Marquinhos au milieu parce qu’il est « l’âme de l’équipe » heu Ramos il est pas l’âme du Real ? Et il joue où ? » a ironisé le trublion du PAF sur Twitter. Mardi, ce même Ramos (34 ans) a inscrit son 100e but sous le maillot du Real Madrid... au poste de défenseur central.