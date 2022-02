PSG - Real Madrid : Pochettino fait les gros yeux, un joueur parisien a failli lui casser le nez !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé (23 ans) est et restera le héros du PSG hier contre le Real Madrid (1-0). Unique buteur du match et encensé par la critique, à juste titre, le champion du monde 2018 l’a fait basculer du bon côté dans le temps additionnel. Si Mbappé a su tirer son épingle du jeu, Mauricio Pochettino a été pas mal non plus avec une tactique tout en maîtrise et notamment le placement de Danilo Pereira en milieu droit hybride. satisfait du résultat, le coach du PSG ne s’est pas déridé pour autant devant la presse.

« Le Real Madrid avait-il prévu de jouer si bas ? Je ne sais pas. Il faut poser la question à Carlo Ancelotti. Je crois qu’il était avec vous avant moi, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, d'autant que vous avez déjà votre réponse, s’est-il agacé au micro de RMC Sport. Plus d'espaces au retour ? Je pense que nous n’allons pas parler de ce match retour dès maintenant. C'est encore loin et nous avons beaucoup d'échéances devant nous avant et nous venons de gagner un match. Mais vous n’êtes pas intéressés par le match de ce soir alors je vais vous laisser et aller voir une autre chaîne de télévision. »

Pochettino s’est un peu plus lâché lorsqu’il a raconté une anecdote savoureuse au sujet de Leandro Paredes après le but de Mbappé. « Ce que j’ai ressenti lors du but ? J’ai senti deux choses : de la joie, et puis Paredes est arrivé et il m’est rentré dedans avec sa poitrine. J’ai cru qu’il m’avait cassé le nez. J’ai dû demander au médecin mais ça va », a-t-il souri en conférence de presse. Plus de peur que de mal.

