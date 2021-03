PSG, Real Madrid, RC Lens : Varane toise Mbappé avec CR7 et Messi

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Alors que Cristiano Ronaldo (36 ans) et Lionel Messi (34 ans) s'approchent de la fin de leur carrière, la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (22 ans), et l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland (20 ans), qui n'en finissent plus d'affoler les compteurs de buts, sont annoncés comme les successeurs des deux montres.

"Messi et Cristiano, c'est hors normes"

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo Credit Photo - Icon Sport

Mais pour le défenseur central français du Real Madrid, Raphaël Varane, Mbappé et Haaland n'égaleront jamais la Pulga et CR7. "C'est toujours compliqué, les comparaisons. Je pense que Messi et Cristiano, c'est hors normes. Et ils ont une place bien particulière dans l'histoire du foot. Mais je pense que Kylian a les qualités pour marquer aussi sa génération et le football en général", a confié l'ancien joueur du RC Lens dans une interview accordée à Europe 1.