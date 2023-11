PSG : Daniel Riolo souligne un changement inquiétant chez Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il était chaud, mardi soir, Daniel Riolo ! Déçu par le match nul du PSG contre Newcastle (1-1), le journaliste de RMC a tiré à vue sur beaucoup de monde : sur le pauvre Bradley Barcola, comparé à un agneau, sur les Espagnols qui ont critiqué le pénalty très généreux obtenu par Paris, sur Jérôme Rothen avec qui il n'était pas d'accord dans l'analyse de la partie... Même Kylian Mbappé a pris ! Riolo estime que l'attaquant est moins rapide à cause d'une masse musculaire plus grande. Ce qui serait forcément préjudiciable pour lui puisque son jeu est basé sur son explosivité !

"J'ai l'impression que ça le ralentit"

"Mbappé a fait un match moyen. Je ne le vois pas tranchant comme il a pu être. Je ne le vois pas déborder. En un contre un, il passe de moins en moins. J'ai l'impression que son corps a un changé. Il s'est beaucoup étoffé du haut du corps. Il a pris de la caisse, au niveau des épaules, des pectoraux. Et j'ai l'impression que ça le ralentit. De lui, tu attends toujours l'excellence. Mais à Milan, il rate deux occasions importantes. Et contre Newcastle, il n'est pas tranchant. A chaque fois qu'il partait, il se faisait reprendre et à chaque fois qu'il défend, il fait faute. Heureusement qu'il met son pénalty, il ne manquerait plus que ça !"

