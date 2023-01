PSG, Real Madrid : un camouflet historique infligé par Messi à Benzema ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Maintenant que le Ballon d'Or a décidé de se caler sur les saisons de football, The Best demeure le seul trophée majeur à suivre l'année calendaire. Pour 2022, la FIFA a dévoilé une liste de 14 nominés : Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munich), Achraf Hakimi (PSG), Julian Alvarez (River Plate/Manchester City), Karim Benzema (Real Madrid), Kévin De Bruyne (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Vinicius Jr (Real Madrid), Neymar (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City), Lionel Messi (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich/FC Barcelone) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

Une liste établie pour faire plaisir partout dans le monde, parce qu'on ne voit pas trop ce que Neymar et Mohamed Salah font dedans, dont Karim Benzema et Lionel Messi sont les deux grands favoris. Le premier parce qu'il a été impérial lors du premier semestre de 2022, menant le Real à la victoire en Liga et en Champions League, le second parce qu'il a enfin décroché le titre suprême, la Coupe du monde. C'est aux fans de voter. Ceux de l'émission El Chiringuito l'ont déjà fait et, surprise, ils ont décidé de mettre Messi en tête (56,9%), alors que sa cote a été bien entamée après son départ du Barça en 2021. C'est dire si son exploit au Qatar a marqué les esprits !