PSG, Real Madrid : une étonnante reconversion pour Messi, Benzema va l'imiter !

Si, contrairement à Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi (PSG, 34 ans) ne semble pas vraiment prédestiné à une après-carrière dans le cinéma ou la télévision, il semblerait que le septuple Ballon d'Or soit prêt à surprendre.

En effet, The Sun nous apprend que la Pulga va prochainement jouer dans une série argentine : Les Protecteurs. Il ne s'agira pas d'un rôle récurrent pour Léo Messi mais plutôt d'être la guest-star d'un épisode de la saison 2.

Précision importante quand même : il s'agit d'une série sur le monde du football et plus précisément les agents de joueurs. La série sera diffusée en 2023 sur la chaîne locale Star+. A noter que Lionel Messi ne sera pas la seule star du foot à changer de job le temps d'une apparition dans les prochains mois puisqu'il est prévu qu'on voit Karim Benzema dans le film « 4 Zéros » de Fabien Onteniente, la suite du film « 3 Zéros » avec Laurent Deutsch, Gérard Lanvin, Yvan Le Bolloc'h et Stomy Bugsy.

Alexandre Corboz

Rédacteur