PSG, Real Madrid : Zidane rejoint une écurie prisée par Mbappé

Kylian Mbappé et Zinédine Zidane ne seront pas ensemble au PSG la saison prochaine. Las, ils vont se retrouver dans la même écurie... à distance. Après avoir conclu un accord de partenariat avec le champion du monde 2018 il y a quelques jours, Sorare vient d’en faire de même avec son aîné.

Vingt-quatre ans jour pour jour après le sacre de l’équipe de France à l'issue de la Coupe du Monde 1998, la start-up française, créatrice du jeu d'échange de cartes numériques, s’est ainsi offert un nouvel ambassadeur de renom avec l'ancien entraîneur du Real Madrid.

« J'ai grandi en regardant Zidane remporter la Coupe du monde. Ce partenariat avec l'un des plus grands footballeurs du monde est un rêve devenu réalité pour nous. Notre mission chez Sorare est de connecter et engager davantage les fans avec le beau jeu et Zidane partage cette vision », a affirmé Nicolas Julia, l'un des cofondateurs de l'entreprise, dans les colonnes de L’Indépendant.

We're proud to enter a multi-year partnership with football legend Zinedine Zidane to celebrate his career! 🤝



To mark this new partnership, we’re launching one of our most iconic Legend cards to date: Zizou’s '98 France national team cards. 🇫🇷🏆#OwnYourGame pic.twitter.com/l5sE49prww