PSG - Real Sociedad : Dembélé taille patron, Mbappé décisif, les notes des Parisiens

Gianluigi Donnarumma (5) : Malgré la domination des Basques en première période, le gardien italien n’a quasiment rien eu à faire. Achraf Hakimi (4) : Le Marocain a eu une grosse activé sur son couloir droit mais a été très imprécis, perdant un nombre incalculable de ballons. Marquinhos (6) : Toujours bien positionné et précieux dans la relance, le capitaine parisien a été impeccable défensivement et s’est montré décisif offensivement, déviant le ballon de la tête sur le but de Kylian Mbappé (58e). Danilo (5) : Le Portugais a été solide dans les duels (7 duels remportés sur 8) mais n’a pas vraiment aidé Lucas Beraldo. Remplacé par Lucas Hernandez (72e). Lucas Beraldo (3) : Le Brésilien a pris le bouillon face à Takefusa Kubo, surtout en première période, et n’a rien apporté offensivement. Fabian Ruiz (4) : L’Espagnol a été catastrophique dans tous les compartiments du jeu mais peut se targuer d’être passeur décisif sur le but de Bradley Barcola (70e). Warren Zaïre-Emery (4) : L’international français a été fantomatique et a souvent fait les mauvais choix. Vitinha (6) : Le Portugais, qui a été meilleur lorsqu’il a joué en pointe basse du milieu de terrain du PSG, a eu un gros volume de jeu et a récupéré de nombreux ballons. Ousmane Dembélé (7) : Même s’il ne s’est pas montré décisif par un but ou une passe décisive, l’ancien joueur du FC Barcelone a été le meilleur Parisien en attaque par ses percussions et ses dribbles. Remplacé par Randal Kolo Muani (83e). Bradley Barcola (6) : L’ancien Lyonnais a été discret jusqu’à qu’il inscrive le deuxième but parisien d’un petit festival (70e). Remplacé par Marco Asensio (72e). Kylian Mbappé (6) : Le meilleur buteur du PSG n’a pas été dans un très grand soir mais c’est lui qui a délivré les Parisiens en ouvrant le score sur corner (58e). Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG s’est imposé ce mercredi contre la Real Sociedad (2-0), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, grâce à des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Voici ci-dessus nos notes accordées aux joueurs parisiens pour ce choc.

Fabien Chorlet

Rédacteur