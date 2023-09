PSG : rebond, clarté, grands joueurs, le discours apaisant de Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

L'expérience aidant, il refuse bien entendu de céder à la panique. Et ne comptez donc pas sur Marquinhos, le défenseur et capitaine du PSG, pour partager se doutes avant la venue, demain mardi, du Borussia Dortmund au Parc des Princes dans le cadre de la Ligue des Champions.

"Il n'y a que des grands joueurs"

Peu importe que l'OGC Nice se soit imposé au Parc, vendredi soir. Le doute n'a pas sa place dans le vestiaire parisien. Bien au contraire.

"Dans le vestiaire, on est toujours très sereins, très calmes. Il n'y a que des grands joueurs qui savent si on est dans le bon sens ou pas. Dans l'attitude, le groupe a essayé de faire son mieux. C'est dans les détails qu'on a perdu le match. On a tout de suite travaillé lors des deux entraînements qui ont suivi. On est tous motivés avant le match avec l'envie de faire de notre mieux et d'obtenir un autre résultat. La Ligue des champions n'est pas une obsession même si on est des compétiteurs. On ne met pas que la C1 comme obsession. On veut arriver tout en haut mais on connaît le chemin et il est long. Il faut travailler, y aller pas à pas."

