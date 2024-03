PSG : rebondissement dans le dossier du futur stade !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Propriétaire de 12,5% des parts du PSG depuis décembre, Alastair Seaman, directeur général d'Arctos, s'est exprimé lors du Financial Times Business of Football Summit à Londres sur la problématique du stade. La Mairie de Paris refusant de vendre le Parc des Princes, l'homme d'affaires américain est formel : l'avenir du club de la capitale passe par un déménagement en banlieue.

"C’est en cours, on y travaille avec eux"

"Il existe une forte possibilité de voir le PSG développer un nouveau stade moderne en banlieue. C’est en cours, on y travaille avec eux. Il y a trop de demandes insatisfaites aujourd’hui et ce projet peut régler le problème. C’est simple, en fait : il y a un seul club dans une ville comme Paris, qui est une des plus visitées au monde. Cela a permis que leur marque devienne plus grande que le championnat local. Très peu de clubs sont capables de réaliser cela."

