PSG : rebondissement pour Robert Lewandowski !

Et si le mode du football s'était un peu vite emballé ? Et si Robert Lewandowski, touché aux ligaments du genou droit avec la sélection polonaise contre Andorre, parvenait à être de retour plus tôt que prévu ? Rien, à cette heure, ne l'indique, mais les nouvelles en provenance d'Allemagne semblent être différentes de celles qui annonçaient son forfait pour les deux matches de Ligue des Champions contre le PSG.

Certes, le Bayern Munich a bel et bien communiqué mardi dernier sur le sujet, et ce après les examens passés par l'attaquant vedette du Bayern. Mais selon le bi-hebdomadaire Kicker, Lewandowski demeure quant à lui confiant quant au fait de disputer le match retour contre le PSG au Parc des Princes le mardi 13 avril.

Il se dit même convaincu, selon certains de ses proches, de revenir rapidement à la compétition. A suivre....