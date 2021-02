PSG : récupération, Monaco, Neymar... Ce qu'il faut retenir de la conf' de Pochettino

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Sur l'état d'esprit à avoir après le Barça

« L'approche de l'après est importante, il faut garder le même mental, même énergie, mais nous sommes des humains. On va essayer de faire du mieux possible. Les joueurs sont concentrés (...) Est-ce qu'on est plus serein ? Pas nécessairement. Le PSG est un club qui doit gagner. Si on pense que la victoire du Barça va nous rendre plus tranquille, ce serait une erreur. Pas la place au relâchement. on doit respecter le football, l'adversaire, chaque compétition. »

Sur la difficile récupération

« On n'a pas dormi après Barcelone. On est arrivé à Paris à quatre heures du matin et avec l'excitation on n'a pas dormi. C'était difficile de dormir. C'est le défi le plus important, bien récupérer, et être capable de jouer tous les matches comme si c'était le dernier match. Demain on va affronter une équipe qui est en bonne forme. Après, ce sera difficile de faire aussi bien qu'en Champion's. »

Sur le jeu du PSG

« La priorité c'est de progresser partout, dans l'équilibre défense/attaque, le foot est collectif. On est content, l'évolution est bonne. »

Sur le retour attendu de Neymar

« La récupération de Neymar est planifiée par notre staff médical. La priorité, c'est le joueur, qu'il récupère de la meilleure manière possible. Il ne faut pas associé ça aux matches que nous allons jouer. Il reviendra quand il reviendra ».

Sur la performance de Kean à Barcelone

« Le match de Kean ne me surprend pas, ce n'était pas un pari, on sait de quoi il est capable. Il peut occuper différentes positions, on pensait que dans un match il pourrait nous apporter quelque chose de différents. »

Sur l'entrée réussie de Draxler

« Dans un groupe, avec beaucoup de joueurs, certains doivent attendre les opportunités. Julian l'a saisi, il a fait de bonnes prestations. »