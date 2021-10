PSG : réglée, l'affaire Icardi - Wanda Nara fait une autre victime au club

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Largué par Wanda Nara pour des textos assez chauds avec une actrice argentine, Mauro Icardi était au fond du trou avant mardi soir. L'attaquant argentin a eu le droit de sécher deux entraînements pour tenter de recoller les pots cassés avec sa femme à Milan. Il avait été convoqué pour le match contre Leipzig hier mais, vu son état, Mauricio Pochettino a préféré s'en passer... avant un message de son buteur après la victoire des siens !

« Merci mon amour de continuer à faire confiance à cette famille, a-t-il écrit sur Instagram. Merci d'être le moteur de nos vies. Je t'aime. Comme ça fait mal de blesser ceux qu'on aime. Tu ne guéris que lorsque tu as le pardon de ceux qui tu as blessés. » Cette tragi-comédie a été commentée par Jérôme Rothen hier sur RMC. L'ancien international a non seulement accablé l'ancien Intériste mais également Leonardo pour le recrutement de ce flop monumental.

« Qu'Icardi soit absent ou sur le terrain, sa place est en tribunes. Je dis en tribunes car ce joueur, quand il est titulaire, ce n’est pas terrible. Techniquement et tactiquement, il y a des manques. Encore une fois, Icardi, c’est une erreur de casting et c’est la faute de Leonardo. Pour l’histoire perso, on a vécu dans un vestiaire, bien sûr qu’il y a un impact. On reste des êtres humains. Le PSG n’avait pas le choix dans ce cas-là. Si Pochettino voit que son buteur a des problèmes, il ne peut pas le mettre sur le terrain. Je préfère un joueur qui dit qu'il n'est pas prêt à jouer un match de haut niveau. Une fois sur le terrain, il est jugé comme un joueur apte. Il ne faut pas que cela dure des semaines, j'espère qu'Icardi sera là dimanche. »

