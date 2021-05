PSG - Reims (4-0) : course au titre, la rumeur Aurier... les confidences de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Quelques minutes après la victoire du PSG face à Reims, Mauricio Pochettino s'est présenté devant les journalistes pour commenter la belle performance de ses protégés (4-0). "Le football, tout peut se passer. On doit y croire, notre boulot est de gagner à Brest et espérer un résultat d'Angers contre Lille. La réalité c'est le classement, on a un point en retard. Il n'y a pas d'avantage psychologique. On met la pression sur Lille. Il faut gagner à Brest."

Après avoir mis la pression sur le leader lillois, l'entraineur argentin a également évoqué la rumeur Serge Aurier, annoncé dans le viseur du club de la capitale. "Ce n'est pas le moment de parler de ça, on doit atteindre nos objectifs et le moment venu, le Club prendra des décisions qui seront bienvenues à ce moment là".