PSG : renforcé par Neymar, Pochettino annonce une avancée significative avant l'OL

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Comme d’habitude, un point médical a été fait en amont de la conférence de presse. On a ainsi appris que Neymar serait apte pour le choc de demain contre l’OL. Blessé contre le LOSC mercredi (3-0), Mauro Icardi souffre de la cuisse gauche et est absent. Tout comme Thilo Kehrer, qui souffre d’une gêne musculaire aux adducteurs. Enfin, Juan Bernat et Pablo Sarabia – touché à la hanche – sont aussi forfait pour Lyon. L'Espagnol reprendra progressivement l’entraînement dans 10 jours.

« Neymar dans le groupe, c'est une avancée significative »

Au sujet de l’OL, Mauricio Pochettino se veut méfiant. « Lyon est une bonne équipe mais nous devons nous concentrer sur nous, notre identité de jeu, plus que sur notre adversaire, a-t-il affirmé. C'est un match très important, on ne sait pas si c'est une finale, mais ce sont trois points très importants pour le classement, pas définitif, mais très importants. Moise Kean revient du Covid, on va voir s'il peut enchaîner un deuxième match. Il faut voir comment nous allons jouer. Neymar est dans le groupe, c'est une avancée significative pour lui et pour le groupe. Depuis la Coupe de France, il a manqué 5 semaines. Ce sera difficile qu'il débute. Mais c'est vraiment important qu'il soit là, après il aura dix jours pour récupérer son rythme de compétition. »

« On est toujours en lutte pour gagner le titre »

Concernant le système de jeu, le coach du PSG est resté énigmatique. « Comme on a peu de temps, on s'entraîne de manière répétitive, avec un système clair, simple, auquel s'adapte les 25-30 joueurs de l'effectif, a-t-il ajouté. Je suis convaincu qu'on est toujours en lutte pour gagner le titre. C'est une année vraiment différente, il y a eu plein de facteur qui ont altéré nos performances, mais on monte crescendo. » On notera enfin que Pochettino a laissé entendre que Kylian Mbappé pourrait débuter en pointe demain (21h).