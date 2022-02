PSG – Rennes : Marquinhos déjà sur le Real, Pochettino répond aux Ultras, Genesio et Terrier enragent

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le PSG a gagné son dernier match avant le choc face au Real Madrid, on ne peut pas franchement dire que Paris a rassuré contre Rennes (1-0). S'il ne masque pas les déficiences de son équipe en difficulté pour « trouver des espaces » face à des Bretons qui ont « très bien défendu », Marquinhos retient le bilan comptable.

« On arrive dans la bonne voie avec des bonnes victoires qu’on a enchaîné sur ces deux matchs. Il faut bien s’entraîner maintenant, bien préparer ce match contre le Real Madrid. Il faut qu’on essaye de se mettre en bonne position sur ce premier match afin de réussir le deuxième », a martelé le capitaine sur Amazon Prime, qui salue également le réalisme de Kylian Mbappé : « C’est un joueur qui fait la différence devant le but. Dans ce genre de ce match, ça nous aide beaucoup. Je pense que c’est un travail d’équipe, on a récupéré le ballon, Messi qui trouve Kylian dans la surface, il a su marquer ».

Pochettino s'attend à un match plus ouvert contre Madrid... Et réclame l'union sacrée

Autre passage attendu au micro : celui de Mauricio Pochettino. Sifflé par les Ultras, l'Argentin a parlé d'un « match difficile », face à une équipe en « bloc étroit » : « On mérite de gagner à la fin mais bien sûr notre esprit est déjà à Madrid. Quand vous jouez contre une équipe aussi bonne que Rennes, c’est difficile de gagner le match. Je ne crois pas que le Real Madrid va montrer la même discipline que Rennes que d’autres de Ligue 1. Ce sera un match différent dans une compétition différente ». Refusant d'annoncer son gardien mardi soir, l'ancien coach de Tottenham s'est également voulu évasif sur la présence ou non de Neymar : « On ne sait pas, il faut voir ça demain et après-demain. C’est possible qu’il soit dans le groupe, j’espère que oui. Son évolution est très bonne ».

Plus tard face aux micros des journalistes, Pochettino a répondu aux supporters qui l'ont houspillé et s'en sont pris aux dirigeants : « J’envoie un message d’union. Je crois que c’est ce dont le club a besoin. Les fans sont très importants pour ce club. Ils ont le droit démocratique de s’exprimer. Mais on va entrer dans une période importante de la saison. On a besoin d’être ensemble, de lutter ensemble pour les objectifs. Quand la saison se terminera, on pourra s’asseoir et faire notre autocritique pour que le club puisse rester l’un des meilleurs du monde ».

Genesio pointe une « erreur d'immaturité », Terrier parle d'une « faute professionnelle »

Côté rennais, c'est forcément la frustration qui primait chez Bruno Genesio, agacé que ses ouailles n'aient pas réussi à tenir le plan jusqu'à terme : « Je leur en veux parce que ce sont des matchs dont on parle avant et c'est encore plus rageant de le perdre dans les arrêts de jeu. C’est rageant de repartir sans point à cause d’une erreur d’immaturité. Sinon je n'ai pas grand chose à leur reprocher. On a fait beaucoup d'effort. C'est dur de bien défendre contre cette équipe. Dans l’animation défensive, on a été très bons, on a manqué de fraicheur dans l’utilisation du ballon. Je pense que ce sont des matchs qui vont nous faire grandir », a lâché le coach rennais, rejoint par Martin Terrier qui parle lui de « faute professionnelle » de donner un but comme ça après un match aussi sérieux pendant 92 minutes...