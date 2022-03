PSG : réplique salée de Neymar, Camp des Loges tagué, joueurs insultés... ça chauffe à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La tension semble montée d’un cran au PSG. Selon L’Équipe, des tags ont été inscrits sur les murs d'enceinte du centre d'entraînement du PSG au Camp des Loges. Ces inscriptions insultantes contre les joueurs et la direction du club s'étalent sur près de 40 mètres.

Les équipes de nettoyage de la ville de Saint-Germain-en-Laye sont sur place pour les effacer. Ces dégradations interviennent au lendemain de PSG-Bordeaux (3-0) où le Parc des Princes a sifflé copieusement les joueurs à l'exception de Kylian Mbappé et demandé la démission de la direction du club. Le quotidien sportif craint que d’autres actions des ultras soient à prévoir dans les prochaines semaines, notamment lors du Classique entre le PSG et l’OM en avril.

Dans ce contexte, Neymar a fait part d’un message en famille alors qu’il a retrouvé son fils à Barcelone : « Heureux de vous voir tous bien et heureux. C'est ce qui m'émeut et me fait avancer. » Autre détail : Neymar a partagé le message musclé de Luis Suarez publié quelques heures plus tôt au sujet de Lionel Messi et de lui-même : « Comme toujours le football sans mémoire. Toujours avec vous ! Je vous aime très fort ! »