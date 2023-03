PSG : réunion surprise avec les Ultras avant le Bayern ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'information a été donnée en milieu de journée par nos confrères de France Bleu Paris. Et tendrait à prouver que l'heure est à l'union sacrée au PSG, deux jours avant le 8e de finale retour sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions. Ainsi, des membres du CUP, le Collectif Ultras Paris, et pour al première fois depuis 5 ans, auraient été invités au Camp des Loges afin d'échanger avec les joueurs et l'entraîneur, Christophe Galtier.

Toujours selon le média, "l'échange a été cordial et très constructif. Tout le groupe qui va partir à Munich a assisté à ce moment. Certains joueurs, dont le capitaine Marquinhos, ont pris la parole. Ils ont écouté puis dialogué avec les représentants du C.U.P. Un collectif et ses membres qui prônent encore et toujours une union sacrée et ont juste demandé aux joueurs d'avoir encore, face à Munich, la mentalité observée lors de la victoire face à Marseille en championnat (3-0)."