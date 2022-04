PSG : Riolo cartonne le Qatar pour un énième titre sans saveur

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG s’est largement imposé contre Angers (3-0), lors de la 33ème journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire, les hommes de Mauricio Pochettino font un pas de plus vers le titre de champion de France qui leur tend les bras. Les Parisiens n’ont besoin que d’un point le week-end prochain contre Lens pour valider de trophée. Alors que l’heure devrait être à la célébration, Daniel Riolo charge les dirigeants du club de la capitale.

Dans l’émission “After Foot“ sur RMC, le journaliste n’a pas mâché ses mots : « Les dirigeants sont en train de faire disparaître le PSG. Est-ce qu'on ne s'en rend compte ? Ça n'intéresse plus personne. C’est un club qui n'est même plus respecté par les autres en France. C'est ça qui est terrible. Normalement quand tu perds sur un gros score et bah au minimum, tu es un peu obligé respecter. Là, c'est de l'indifférence. Le PSG a réussi flinguer le plus gros match du championnat, le PSG-OM. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on s'intéresse à Angers-PSG. »

🎙 @DanielRiolo : "Les dirigeants sont en train d'effacer le PSG. Est-ce qu'on s'en rend compte ? Ça n'intéresse plus personne !" #rmclive pic.twitter.com/BJVmfdPMz9 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 20, 2022

Pour résumer Alors que le PSG se dirige vers un dixième sacre de champion de France, Daniel Riolo tacle les dirigeants parisiens. Le journaliste de RMC leur reproche la mauvaise gestion du club de la capitale qui perd de plus en plus son âme.

Adam Duarte

Rédacteur