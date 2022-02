PSG : Riolo et Ménès renvoient Pochettino, Zidane à la rescousse ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le PSG est éliminé de la Coupe de France. Incapable de prendre à revers l’hermétique défense de l’OGC Nice, les hommes de Mauricio Pochettino ont été sortis sans gloire à l’issue de la séance de tirs au but après l’échec de Xavi Simons (0-0, 5 tab 6).

Le coach du PSG semblait agacé par cette contre-performance et la désillusion qui marquera forcément son bilan à l’heure de faire les comptes. Pierre Ménès en est persuadé.

« Il y a un autre truc qui m’a exaspéré, c’est au moment où les Parisiens étaient réunis en rond avant la séance de tirs au but. Kimpembé parlait au groupe pendant que Pochettino regardait ça les bras croisés, a-t-il analysé sur son blog. On a l’impression que le coach parisien est spectateur de ce qui se passe, avec l’air de n’en avoir rien à carrer. Ce n’est pas la première fois que je dis ça mais cela se voit de plus en plus. »

« Pochettino qui se dédouane sur le tir au but de Simons. Abject. Qu’il dégage vite », a renchéri Ménès sur Twitter. Daniel Riolo a pris la relève : « Est ce que Pochettino est toujours le coach du PSG ? Sa réaction sur le peno raté de Simons est bien minable... » Le remplaçant de Pochettino sur le banc du PSG, sil venait à partir plus vite que prévu, est tout trouvé : Zinédine Zidane. Selon Julien Maynard, journaliste de Téléfoot, Zizou aurait néanmoins retardé son arrivée sur le banc parisien en raison de la double confrontation avec le Real Madrid en Ligue des champions (15 février-9 mars).

"Nice éteint Paris"



Au terme d'un match pénible, les Aiglons ont sorti les Parisiens et recevront l'OM en quart. Pour le PSG, c'est un trophée qui s'envole...https://t.co/JxyWSspaiU — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 31, 2022