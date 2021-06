PSG : Riolo fait de grosses révélations sur les envies de départ de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Depuis que l'intérêt de Tottenham pour un retour de Mauricio Pochettino a été révélé, les rumeurs d'un départ de l'Argentin du PSG sont quotidiennes. Et beaucoup se demandent pourquoi le principal intéressé ne les dément pas. La réponse est simple, selon Daniel Riolo : parce qu'il aimerait véritablement aller voir ailleurs ! Le journaliste de RMC a expliqué pourquoi dans L'After et ça fait froid dans le dos… En gros, rien ne va !

"Il ne trouve pas que le groupe soit d’une qualité dingue"

"Il faut une clarification de cette situation. Maintenant, ce que je sais de cette situation trouble et si elle est trouble c’est qu’il y a un loup. C’est que Pochettino est très déçu. Il est très déçu de ce qu’il a trouvé au club, il est très déçu de l’organisation du club, de l’autorité dans ce club. Il est très déçu du niveau de beaucoup de joueurs. Il se demande pourquoi certains ont été prolongés. Il s’inquiète du niveau de Neymar, sa forme physique, tout simplement. Bref, il se pose énormément de questions et il se demande si ce n’est pas plus un nid à emmerdes qu’un club facile à redresser."

"Aujourd’hui, il se pose beaucoup beaucoup de questions et il ne sait pas trop quoi faire. Surtout, il ne voit pas comment fonctionne le club, où est l’autorité. De toute façon, ce que l’on dit depuis plusieurs années, ce n’est pas des inventions. Chacun fait un peu ce qu’il veut dans ce club, que les joueurs sont un peu les boss, qu’il y a des problèmes dans la hiérarchie… Ça, il l’a vite noté mais ce qu’il ajoute lui, c’est le niveau. Il l’a profondément perturbé et il ne trouve pas que le groupe soit d’une qualité dingue."