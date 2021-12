PSG : Riolo livre une confidence préoccupante sur Pochettino

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Bien que le Paris Saint-Germain soit sacré champion d’automne et qualifié en 8e de finale de la Ligue des champions, le niveau affiché par les joueurs dans le jeu a de quoi inquiéter. Une nouvelle fois sur la pelouse du FC Lorient, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne se sont pas montrés très agressifs mercredi 22 décembre. Une situation qui perdure et qui agasse Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC Sport, ce dernier est revenu sur l’attitude des joueurs du PSG sans mâcher ses mots. « Paris est complètement bidon ! Il faut se le dire. Messi, Ramos, toute la clique de stars n’a pas du tout la tête au football, au PSG, à Lorient… Ils avaient déjà la tête aux cadeaux, à la dinde, au jet privé qui les attendait. C’est lamentable », s’est accablé Daniel Riolo.

« Il a livré son désespoir total »

L’auteur du livre « Cher football français » a poursuivi en livrant une anecdote inquiétante Mauricio Pochettino. « Vous voulez que je vous livre une confidence sur Pochettino ? Récemment, il déjeunait avec quelqu’un du monde du football, il a livré son désespoir total. Il a dit : ‘’ Nous, on travaille des choses à l’entraînement, quand les mecs veulent bien travailler. Mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu’ils veulent, ils ne respectent rien de ce que je demande.’’ »