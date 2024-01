PSG : Riolo s'est payé Luis Enrique après Brest

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

C'est peu dire que Daniel Riolo n'est pas fan de Luis Enrique. A chaque fois que le PSG déraille en championnat ou en C1, comme ça a été le cas dimanche soir contre Brest (2-2), le journaliste de RMC se paye l'entraîneur espagnol. Autant dire que le scénario du match face au SB29 (Paris menait 2-0...) lui a donné du grain à moudre. Dans L'After, il a énuméré tous ses reproches...

“Face à Luis Enrique, nous sommes tous ignorants”

“Hernandez a joué toute la saison arrière gauche, n’est-ce pas? Et Beraldo est venu pour jouer dans l’axe. Mais ce soir dans une composition en 4-2-3-1 assez originale par rapport aux standards de Luis Enrique, il met Hernandez dans l’axe et Beraldo à gauche ? Ok, très bien, pourquoi pas? Celui qui joue 10, c’est Asensio. On pensait qu’il pouvait être faux 9 ou sur le côté mais comme il faut être imprévisible pour les autres, je me demande parfois même si les joueurs ne sont pas surpris. Après, Kolo Muani, le pauvre, lui et Vitinha le Marseillais devraient faire le cercle des dépressifs de la L1. Mais pourquoi Dembélé ne joue pas alors qu’il allume sur le côté droit alors que l’autre rate à peu près tout? Comme Hakimi est à la CAN, il se dit qu’il ne va pas mettre Dembélé. Et puis Zaïre-Emery au milieu de terrain, c’était trop bien donc il lui a dit: "tu vas aller jouer arrière droit un peu". J’avais essayé Soler arrière droit, c’était pas si mal curieusement mais non: "tu vas rester sur le banc, Zaïre-Emery va jouer là et on va faire autrement".

