PSG : Riolo se sert de Mbappé pour taper fort sur Lionel Messi !

Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG contre l'AS Monaco hier soir. Un succès auquel Lionel Messi a participé en délivrant une passe décisive à son coéquipier. Mais cela n'a pas empêché Daniel Riolo d'épingler l'Argentin dans l'After Foot. « Parfois, avec Messi, j’ai l’impression de voir l’artiste dans son dernier tour de piste. Ça fait de la peine. Quand on le voit là, comme ça, on est à des années lumières de ce qu’on a vu de lui », a commenté le journaliste.

Avant d'ajouter : « Je n’attends plus rien de Messi, car il ne passe plus. Messi n’avance plus. Par contre j’attends tout de Mbappé. Il est devenu tellement fort qu’on attend toujours plus, sinon on est déçus… Contre Monaco, il a eu pas mal de déchet. Il y a plein de fois où il pouvait faire mieux. Parfois, il pourrait donner dans le couloir alors qu’il préfère donner en arrière. Des fois, il peut avancer encore plus avec sa course, au lieu de donner des ballons à Messi. On est d’une exigence sans limite avec Mbappé. Je ne le critique pas, mais je sais qu’il peut faire encore mieux.»

💬 Daniel Riolo sur Messi : "Les coups francs sont très loin, les accélérations... y en a plus, les un-contre-un, ils sont plus gagnés. Parfois, j'ai l'impression de voir l'artiste dans son dernier tour de piste." pic.twitter.com/lj5L9xCved — RMC Sport (@RMCsport) December 13, 2021