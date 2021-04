PSG : Riolo voit une raison d'y croire et une de craindre le pire face à Manchester City

Les dates des demi-finales de la Champions League sont tombées : le PSG accueillera Manchester City le mercredi 28 avril et se déplacera à l'Etihad le mardi suivant. Dans les treize jours qui vont venir, tout le monde va donner son avis sur ce choc entre les deux clubs soutenus par des états pétroliers. Le journaliste de RMC Daniel Riolo l'a déjà fait et voit autant de raisons d'espérer pour les supporters parisiens que de désespérer…

"Le seul favori du début de saison encore présent, c'est City"

"Le seul favori du début de saison encore présent, c’est City. Une première pour Guardiola avec ce club. On a l’impression de tout savoir de cette équipe. Ce qu’elle va faire et comment. Attention à ne pas trop anticiper sur ses faiblesses. City a une défense bien meilleure que par le passé. S’il existe une logique sportive basée sur le travail, la préparation d’un groupe à un aboutissement, alors City sera champion d’Europe cette année. Le problème, c’est que City a l’habitude des dérapages. Et Guardiola a prévenu. S’il doit être éliminé, ça sera comme le Bayern. Avec son style et sans se renier."

"Le scénario est donc connu et le PSG sait ce qu’il devra être: efficace et solide collectivement. En gros, si Paris passe, on parlera beaucoup de Navas, de Neymar et de Mbappé. Contenir le bloc de City qui va venir s’installer chez toi et contrer, le plan n’est pas mystérieux. Pochettino connaît ça. Avec Tottenham il avait vécu une double confrontation monumentale face à City en 2019.″