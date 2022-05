PSG : Neymar, Messi... Ronaldinho s’agace des critiques

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Le PSG possède un effectif très large. Trop large pour certains qui estiment que de nombreux joueurs n’ont pas leur place dans le club de la capitale. Cette saison, le PSG a énormément déçu en Ligue des Champions et les stars comme Messi, Neymar ou encore Di Maria ont beaucoup été épinglées. Des critiques qui ne sont pas au goût de Ronaldinho.

Pour RMC Sport, l’ancien milieu offensif brésilien s’est exprimé sur ces critiques : « Je ne comprends pas parce qu'il y a tous les grands joueurs. Et tu veux tout changer ? Tu veux avoir quoi, les pires joueurs du monde ? Neymar, Di Maria, Messi... Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n'es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui ? Il faut attendre, qu'ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement. Cette adaptation c'est normal, pour bien faire les choses. »

Ronaldinho : « Neymar, Di Maria, Messi... Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n'es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui ? » 🔴🔵



(@RMCsport) pic.twitter.com/UJSaaddLvJ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 13, 2022

Pour résumer Très attaché à son ancien club, Ronaldinho s’est exprimé sur les nombreuses critiques envers l’effectif du PSG. L'ancien milieu offensif du PSG ne comprend pas les reproches sur l'effectif du PSG qui compte les meilleurs joueurs du monde.

