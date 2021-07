PSG : Ronaldinho signe un autographe sur la poitrine d’une groupie, la scène embrase la toile

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Internet se régale depuis quelques jours. Une vidéo de Ronaldinho est devenue virale sur la toile, où on le voit signer un autographe sur la poitrine d’une jeune femme en pleine(s) forme(s). Et les internautes s’enflamment, les images de la scène avaient été vues plus de 2 millions de fois rien que dimanche soir. À 41 ans, l’ancien blaugrana attire toujours autant les fans. Sa cote de popularité n’a jamais baissé, on le voit très bien avec ce genre de séquences. Loin derrière les terrains, l’ancien champion du monde 2002 arrive toujours à faire parler de lui.

Ronaldinho firmó uno de los mejores autógrafos de toda su vida😳🔥… pic.twitter.com/t2WRDPMqme — Actual Fútbol (@ActualFutbol) July 15, 2021