PSG - Mercato : Ronaldo valide Mbappé au Real Madrid et met déjà en garde Messi & Co

C'est une interview très intéressante que l'ancien attaquant brésilien Ronaldo a accordé à La Gazzetta dello Sport. Il y est notamment question de la nouvelle édition de la Champions League, qui voit le PSG en être le grandissime favori. Mais le Fenomeno a tenu à rappeler qu'à l'instar du Real Madrid dans lequel il a évolué de 2002 à 2007 et qui alignait Zidane, Beckham, Raul, Figo, lui-même et tant d'autres stars, ce ne sont pas toujours les formations les plus brillantes qui vont au bout.

« Il est encore trop tôt pour savoir qui remportera la Ligue des champions, le tableau commence à se dessiner à partir des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain est en pole position, l'équipe sur le papier est une chose mais ce qui se fait sur le terrain en est une autre. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'était le cas du Real Madrid pendant quasiment cinq saisons avec les Galactiques, mais ils n'ont jamais gagné la Ligue des champions. Gagner n'est pas mathématique, même si vous avez la meilleure équipe. Cela vaut aussi pour le PSG. »

Par ailleurs, ce même Ronaldo a validé l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. "Il a des caractéristiques similaires aux miennes, a-t-il admis. Il sème les défenseurs, mystifie les gardiens... Bref, des qualités de folie !"

