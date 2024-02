PSG : Rothen charge la direction dans le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Même si le rendez-vous à l'Elysée a fait rêver les derniers optimistes concernant une prolongation de Kylian Mbappé au PSG, l'avenir du natif de Bondy se situe loin de Paris. Il vit ses derniers mois dans la capitale et toute la question désormais est de savoir s'il réussira ses adieux. Car son remplacement par Luis Enrique dimanche contre Rennes (1-1) laisse à penser que l'Espagnol pourrait profiter d'une fin de championnat en roue libre pour préparer dès à présent la prochaine saison. Sur RMC, Jérôme Rothen, proche du clan Mbappé, craint que les adieux ne soient ratés, ce qui est une grande spécialité du PSG version Qatar.

"Il y a un manque de culture club"

"Je n’ai pas le souvenir d’un départ réussi au PSG. Le cas de Kylian est différent de celui d’un Thiago Silva ou d’un Edinson Cavani, car tu voulais les mettre dehors, ou même d’un Adrien Rabiot, qui avait décidé de ne pas prolonger. Là, le club voulait le garder et il y a une frustration, un énervement de le voir prendre une décision contraire. Mais quand même, il a fait 7 ans. Après, il est aussi responsable de sa communication et de son attitude. Le mettre sur le banc et le remplacer, c’est plus problématique. Quand on parle de respect du club, à l’intérieur de ce club, ça manque cruellement d’histoire, à plusieurs postes clés. Il y a un manque de culture club."

