PSG : Rothen découpe Galtier avec des mots durs

Le sens de la formule, toujours. Et si possible avec des mots forts susceptibles de créer le buzz. Ainsi sont souvent les consultants de RMC qui aiment, plus que tout, frapper fort pour marquer les esprits. Jérôme Rothen, consultant sur la radio, n'est pas réputé pour la modération de son langage, notamment lorsqu'il s'agit de traiter du PSG.

Et comme l'entraîneur du club parisien, Christophe Galtier, tarde toujours à convaincre, il a pris cher ce lundi sur les ondes. Extrait : "Il a encore mis en avant la faute des jeunes et tout. Mais la défaite, Christophe, ce n’est pas la faute des jeunes, arrête de nous raconter n’importe quoi. Ce sont d’abord tes choix au début du match. Tu me parles du banc de touche, mais sur le banc de touche il y a quasiment 60 millions d’euros si tu comptes les recrutements d’Ekitike et Renato Sanches. Et le reste des jeunes ont aussi de la qualité. Donc tu as 60 millions sur ton banc de touche, et bon sang de bonsoir pourquoi tu nous mets au départ un Bernat qui n’a jamais joué à ce poste d’axial droit et qui est gaucher ? La première anomalie est là(...)Après tu nous parles des absences ? Mais ne te fous pas de notre tronche. Ton milieu titulaire – Vitinha, Ruiz, Verratti – est là. Devant, il a son duo magique Messi-Mbappé, il a Nuno Mendes à gauche(...)On me parle des blessés ? Mais Christophe et ton staff, c’est de votre faute. S’il y a autant de blessés, c’est que vous bossez mal. Point final. C’est aussi simple que ça. Alors arrêtez de me parler des blessures."