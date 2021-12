PSG : Rothen prend Mbappé pour tailler Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Dimanche dernier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a livré sur Europe 1 son envie de voir Kylian Mbappé prolonger au club de la capitale. « C'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie et qu'on doit respecter ça. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités qu’il prolonge. J'y crois », a déclaré le brésilien.

Mais pour Jérôme Rothen, ancien milieu de terrain du PSG, ces déclarations ne sont plus audibles. Dans son émission « Rothen S’enflamme », le natif de Châtenay-Malabry a été sans filtre vis-à-vis de Leonardo. « Il raconte ce qu'il a envie de raconter, il nous prend pour des cons. S'il y a bien quelqu'un qui est mal placé pour parler de Kylian Mbappé, c'est lui. Lui qui a passé plus d'un an à avoir des relations tendues avec Mbappé et le clan Mbappé. Pour un joueur que tu veux absolument prolonger, ça laisse à désirer. Plutôt que de nous vendre du rêve et d'essayer de redorer ton image, parle nous des choses qui fâchent et sois un peu sincère avec les gens parce qu'aujourd'hui, tu es démasqué. Il manque de sincérité sur Mbappé. »