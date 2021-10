PSG : Rothen recadre Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans un entretien à DAZN, Neymar a laissé entendre qu'il commençait à se lasser du football. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’aurais encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football », a-t-il confié. Des propos qui ont fait bondir Jérôme Rothen, sur RMC. « Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c’est qu’il est dans une mauvaise phase. Et là, c’est une déclaration terrible pour le PSG », a expliqué l'ancien parisien.

Avant d'ajouter : « Ça manque d’entrain, d’enthousiasme. Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a pour le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais j’ai envie de lui rappeler ses devoirs. Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça. »

