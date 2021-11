PSG : Rothen se paye la MNM après City, Ménès se moque de lui

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La défaite du PSG face à Manchester City (1-2) hier a évidemment été largement commentée. Si personne n'a trouvé à redire sur le fait que les Anglais ont mérité leur victoire, en revanche, les consultants se sont opposés sur le rendement du trio fantastique parisien, composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Sur RMC, Jérôme Rothen s'est ainsi montré très critique : "Le problème ce soir, c'est que Messi, Neymar et Mbappé n'ont pas existé. Pour plein de raisons. L'investissement, les circuits, la façon de s'éclater à jouer ensemble. Le foot, c'est ça, le plaisir de jouer ensemble. Ce soir, on ne voit rien de tout ça". On constat un peu sévère car la triplette a plutôt bien combiné les rares fois où elle a vu le ballon, notamment sur le but de Mbappé.

Pierre Ménès était plutôt de cet avis, lui qui s'est moqué sur son site des critiques comme Rothen : "Je suis effaré d’avance de ce que je vais lire et entendre demain sur le rendement des attaquants parisiens. Je me demande dans quelle mesure les gens regardent les matches et y comprennent quelque chose. C’est vrai que c’était très compliqué et je sais déjà que ça va être la fête aux attaquants parisiens dans les commentaires et analyses d’après-match, Messi et Neymar en tête. Mais quand derrière toi, tu as sept joueurs qui ne t’amènent jamais un ballon et que tu dois te débrouiller avec des miettes, c’est un peu normal que ce soit difficile d’exister. OK, Messi n’a pas été bon. Mais des matches comme celui-là, l’Argentin en a fait des dizaines du temps du Barça, même à 25 ans". Choisissez votre camp, supporters parisiens !

